El domingo llega al país el australiano Michael Cheika, flamante entrenador de Los Pumas

Felipe Contepomi, ex jugador de Los Pumas y actual entrenador asistente del club Leinster de Irlanda, sería uno de los colaboradores de Cheika. "Todavía no lo podemos dar a conocer oficialmente la designación ya que Contepomi aún no ha realizado su desvinculación definitiva con el club de Irlanda, pero es un hecho que conducirá a Los Pumas junto a Cheika", señaló un miembro de la UAR.