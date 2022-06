Seis mitos sobre el resfrío y cómo curarlo

Una moda de TikTok consiste en meterse dientes de ajo en la nariz, porque quienes lo hacen aseguran que actúa como descongestionante. Ponerte algo en la nariz bloquea el flujo de moco, por lo que cuando se lo quita, el flujo se reanuda y el moco gotea o incluso sale por la nariz. El moco no solo ayuda a atrapar y eliminar patógenos, incluidos los virus, sino que también contiene anticuerpos y puede reducir el grado de infecciosidad y propagación de los virus. Entonces esta no es una buena idea. El ajo contiene una variedad de compuestos que pueden irritar la nariz, y recuerda que meterte algo dentro de ella no es una gran idea. Podría dañar el revestimiento y provocar sangrado o incluso atascarse. Por lo que realmente no ayuda y podría ser dañino.