"Nos amenazaron con matarnos": Violento robo en una vivienda de Yerba Buena

Los desconocidos entraron vestidos con ropa “negra” y los rostros cubiertos. “Entró un hombre con la cara cubierta de negro. Me sacó el televisor y luego el celular con el que jugaba en la cama. Me sacó (de la habitación) y me trajo al baño. Ahí ya estaban mis hijos encerrados. Uno de ellos estaba todo lastimado”, rememoró la madre del joven.