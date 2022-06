Escasez de combustibles: “Salimos sin saber si vamos a quedar tirados en la ruta”

“Estoy aquí desde las 5.30. Traslado azúcar de cañeros desde el ingenio La Trinidad hacia Gastona y otras localidades. Tenía previsto tres viajes, pero si me dan apenas 100 litros no creo poder completar esos compromisos. Para los que vivimos de los fletes, esta situación nos golpea fuerte”, expuso Mauro González. “Aquí hay que plantarse hasta lograr cargar. No tenemos alternativa. Llegamos con las últimas gotas de gasoil. Hay varios compañeros que se quedaron a mitad de camino y tenemos que auxiliarlos. Yo traje tirando a uno hasta aquí”, agregó. Omar Faur, transportista de caña, dijo haber vivido una pesadilla desde que salió desde una finca de Graneros con rumbo a Trinidad. Integraba al mediodía la prolongada cola de transportes que se extendía a lo largo de la Avenida del Bicentenario. “Primero me di con una protesta en la ruta que me demoró un par de horas. Después me encontré con que todas las estaciones de servicio que están a la orilla de la ruta no tenían gasoil. Alcancé a llegar hasta aquí hace más de cuatro horas. Uno pierde tiempo y dinero. Lo lamentable es que nadie sabe cuándo va a mejorar esto”, apuntó el trabajador.