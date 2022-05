Corremos todo el día y aún así nos falta tiempo: ¿cómo hacemos?

Hacer miles de cosas y no disfrutar del día no tiene sentido. Es como no hacer nada. Según el experto, no se toma consciencia de los momentos que se nos diluyen o disuelven y de cómo se marchitan nuestras relaciones debido a la impaciencia. "La clave está en vivir en el presente. Es darse cuenta. Es tomar conciencia del otro y del momento y vivirlo con disfrute", razona.