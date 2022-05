Rodolfo Arizaga y la necesidad de escribir una música sencilla

“No debe preocuparnos que el público masivo no responda. Intuyo para un futuro no lejano una mayor sensibilidad social, un período en el que se impondrá la tranquilidad en el ser humano. Y ese hombre del futuro, cuando haya asegurado ciertas cosas elementales y vitales, será el que busque la música actual. Y no hablo del público, que no me interesa, sino del hombre, del individuo. Por eso niego la existencia de una crisis. En mi caso, creo que persigo el sonido por el sonido mismo”, afirma.