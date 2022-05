La escalofriante revelación de Messi sobre su homenaje a Maradona con la camiseta Newell's

La "Pulga" reveló que subió a la habitación y vio que una puerta que siempre mantenía cerrada, estaba abierta. Para sumarle más sorpresa, descubrió que allí, sobre una silla, estaba la 10 de la camiseta de Newell's, que un coleccionista le había regalado tiempo atrás. "Entré así y la vi", confesó "Leo", con una sonrisa en la cara. "Pero esa puerta estaba siempre cerrada y no sé qué hacía ahí en realidad. Porque ni me acordaba que la tenía. Miré así y la vi y dije 'ya está'. Es eso. Fue increíble. Eran como las 11 de la noche, nosotros no concentrábamos. Íbamos el mismo día a la cancha. Yo pensaba en una camiseta de la Selección, con la 10. Y hago así y estaba ahí. Increíble, parece increíble", recalcó.