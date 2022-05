Scaloni: "Messi es mucho mejor jugador ahora que antes"

"La generación de futbolistas que jugó tres finales y no las pudo ganar... Hoy podemos decir que es prácticamente irrepetible jugar tres finales en tan pocos años. Es un error gravísimo que no se les haya reconocido eso. En vez de magnificarlo y hacerlo positivo, terminó siendo algo negativo que una Selección juegue tres finales en tan poco tiempo y estuviera a la altura de los mejores. Me hubiera gustado que en esa época, la gente hubiera valorado hasta dónde se llegó. La gente tiene que entender que el jugador sufre igual o peor que el hincha. Ahora, al ganar lo entendió", añadió.