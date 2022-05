Estafa nuclear

Apenas asomaba los bordes de la alfombra de “bienvenidos al año 2022”, el lunes 3 de enero los tradicionales y únicos cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (¡Desde hace 77 años!) y a su vez los autorizados a poseer arsenales nucleares por imperio del TNP, China, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña y Rusia, suscribieron en la sede de ONU en Nueva York un compromiso que parecía estar vestido con los ropajes de la solemnidad y las buenas intenciones. Hoy sirve tener en cuenta algunas expresiones del conjunto de los cinco nucleares: “Cada uno de nosotros mantendrá y reforzará aún más sus medidas nacionales para prevenir el uso no autorizado o no intencionado de armas nucleares”. Y suscriben, con aparente convicción y compromiso ante el mundo: “Afirmamos que no se puede ganar una guerra nuclear y que nunca debe librarse”.