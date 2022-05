Los nodos de vacunación vuelven a lucir concurridos

A jóvenes y niños, por lo general, actualmente les corresponde la tercera dosis. “Estoy acompañando a mi hija que tiene 12 años, le toca la tercera. A nosotros nos preocupa porque ahora además de la covid hay casos de gripe, es una combinación de todo y ya no sabes de qué te tenes que cuidar”, reflexiona Ariel Bulacio. Por su parte, Juan Escobar, tuvo que posponer la visita al nodo por un tiempo. “Tuve covid, tiempo después me vine a poner la segunda dosis. Cuando me tenía que poner la tercera me dio gripe, así que tuve que esperar para hacerlo”, enumera. Ayer, al no haber disponibilidad de vacunas antigripales, sólo se colocó la inoculación contra la covid-19. (Producción periodística: Bárbara Nieva)