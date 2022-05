Manzur y De Pedro bregaron por la unidad del Frente de Todos

No importó el frío. Tampoco que la cena se haya servido tarde. Juan Manzur recibió anoche en su residencia de Yerba Buena a gran parte de la comitiva que hoy participará de la 10 Asamblea del Norte Grande. “A mí no me tienen que contar todo lo que padecen y todo lo que necesitan. Ustedes saben que pueden contar conmigo, porque ese es el compromiso que les hice cuando asumí mi nueva función”, dijo el jefe de Gabinete de la Nación a los presentes. Entre otros estaban los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gildo Insfrán (Formosa); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Oscar Jalil (Catamarca). También asistieron los vicegobernadores, Carlos Haquim (Jujuy) y Antonio Marocco (Salta); los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Matías Lammens (Turismo y Deportes); el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, y la titular de la Unidad de Comunicación de Jefatura de Gabinete, Valeria Zapesochny. Acompañaron al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y el vicepresidente primero del cuerpo, Regino Amado. “Aquí está la política con mayúscula”, enfatizó el anfitrión.