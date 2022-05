Qué decisión tomará Facundo Arana sobre los dichos de Romina Gaetani

Este miércoles, Fernando Burlando, abogado de Arana, salió en el LAM y se refirió a las posibilidad de una acción legal contra Gaetani por "calumnias e injurias". El letrado explicó que aún no avanzó con ninguna medida. "Estamos analizando todo. Las características de la familia Arana, hacen que uno tome precauciones. Facundo es una persona que siempre está lejos de los líos", señaló.

Burlando reveló que podría haber una acercamiento entre el actor y su colega. "No descarto una charla entre ellos. Y cuando pasan esas cosas, yo no interfiero", admitió. Por último, el abogado indicó que Facundo y Romina se tiene muchísimo aprecio, lo que podría frenar cualquier acción judicial. "Facundo tiene un sentimiento muy fuerte con Romina", cerró.