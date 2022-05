Se conocieron reveladores chats entre Facundo Arana y Romina Gaetani tras las acusaciones

Gaetani tiene una extensa carrera en televisión y compartió novelas con galanes como Luciano Castro, Joaquín Fuerriel y Benjamín Vicuña. Sin embargo, su nombre volvió a sonar tras sus dichos sobre un excompañero de ficción: Facundo Arana. “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo”. En esa misma, línea continuó: “Que alguien te diga ‘si fueras hombre te cag... a trompadas’ es un montón”. Asimismo, relató un episodio ocurrido en la fiesta de la revista Paparazzi donde la trató de “put... fapolera”.