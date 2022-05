Simoca, dividida por el caso que involucra a un sacerdote

“Este cura es relativamente nuevo. Quienes lo conocen dicen que es bueno, pero yo no podría afirmarlo porque no voy a la iglesia. Sí es preocupante porque hay muchos chicos que van a la escuela parroquial de ese templo. Si esto fue como dice su familia lo que me sorprende es que la chica diga que no va a denunciar al sacerdote”, planteó Milagros Núñez, una vecina.