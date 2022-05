Depp y Heard: se acerca el fin del juicio millonario

La modelo y actriz Kate Moss declaró ayer sobre un supuesto accidente que había trascendido y del cual Amber Heard había hablado durante el juicio. La modelo fue pareja del actor de 1994 a 1998 y declaró por teleconferencia desde Inglaterra. Allí explicó que durante tunas vacaciones en Jamaica ella resbaló en una escalera y se lesionó la espalda. Depp corrió a ayudarla, la llevó a su habitación y después llamó a los médicos. Así, Kate Moss negó que Johnny Depp la empujase por las escaleras cuando eran novios. “Nunca me empujó, ni me dio una patada, ni me tiró por ninguna escalera”, dijo seriamente.