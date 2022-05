El editorial de Van Mameren: “la fecha patria tuvo un tinte burlesco que no nos merecemos”

El periodista explicó, además, que no fue lo único que se vivió el 25 de mayo: "Nos dejó la confirmación de alguien que le hizo mucho daño al país como José López, que es tucumano, anda dando vueltas por Concepción como si fuera aquel viejo alumno que estudiaba en la ENET y aprendía al lado de la ciudadanía. No fue a la casa de sus padres, que ya fallecieron, que estaba a 500 metros de la autopista que él ayudó a construir. No se sabe dónde está, no da la cara, porque es un corrupto".