Otro relato contra Facundo Arana: "Maju" Lozano contó un episodio de violencia

Además, contó que en el momento de lo sucedido nadie la apoyó: “Con los años, por suerte las cosas pasan y uno avanza, pero en su momento no me respaldó nadie. Fue un tipo que cinco años después de una nota que había dado su ex mujer, que ni siquiera estábamos hablando de él, viene a mi lugar de trabajo a hacer una nota con Lalo y empieza a los gritos con una fotocopia de una revista Gente. Vino a eso, preguntó dónde me sentaba, y se sentó a lado. Me impactó. Yo la pasé horrible”, aseguró.