La Junta Electoral de ATEP resolvería mañana si sostiene o no la nulidad

Fuentes letradas con especialización gremial indicaron que si bien cada sindicato cuenta con un estatuto particular, no es normal que una Junta Electoral vuelva atrás un acto administrativo que ya validó. “La oficialización de las listas es el acto más importante de la Junta Electoral. De algún modo das el aval para que se realicen las elecciones”, dijeron. En ese sentido, señalaron que si no se produjo la tacha, la lista se oficializó y que, por lo tanto, pretender impugarla a posteriori casi que deviene en abstracto. De todos modos, aclararon que existe jurisprudencia en ambos sentidos.