Selección Sub 17: déjà vu “albiceleste”

“Fue todo muy repentino. Durante la cena, Adrián Domenech (coordinador general de Defensa y Justicia) me avisó que estaba convocado a la preselección Sub 17. En lo primero que pensé fue en familia. Cuando le avisé a mis padres, Ricardo y Marcela, y mis hermanas Camila, Luisina y Justina, nos pusimos a llorar todos. Estábamos muy emocionados. Esa noche me costó dormir, todavía no caigo. Y ahora tratando de vivirlo y disfrutarlo al máximo”, contó Tomás.