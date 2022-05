Zafra 2022: agregan a la crisis, menos materia prima

“Entendemos que hay una crisis y que por eso habrá menos materia prima para esta zafra. Pero preocupa que esta situación se agrave con las heladas fuertes que están anunciadas para junio”, resaltó Fara. “No voy a polemizar sobre la gravedad de la crisis. Pero si voy a poner énfasis en que el productor cañero hoy no está bien. No tiene créditos; no se puede endeudar; los insumos están carísimos; los agroquímicos ‘por las nubes’ y a valor dólar, y el precio del azúcar está desacoplado de la realidad económica del país: nunca acompañó el ritmo inflacionario. Por esto y otros factores, los cañeros chicos y medianos no sabemos cómo llegar a la zafra venidera”.