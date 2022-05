San Martín: “Me mentalizo en aprovechar la que tenga”

Miritello muestra sus credenciales partido a partido. Aporta sacrificio, colabora en el armado de juego como le gusta a Pablo De Muner, pero tiene también lo que debe tener un centrodelantero: está siempre bien ubicado para transformar en situación de gol cualquier pelota que le pasa cerca. “Hay veces que durante un partido no te toca participar mucho del juego. Por eso me mentalizo en que si tengo una chance la debo aprovechar al máximo”, explica quien le puso el broche de oro a una jugada que, según sus palabras, fue un producto del trabajo de laboratorio de su entrenador. “Son jugadas que se entrenan, se ensayan en la semana. Por eso salen así. Diego me puso un pase perfecto y yo pude llegar a conectarlo. Fue un gol muy lindo”.