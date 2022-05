En el arte hay más coleccionistas que inversores

“El 90% de las obras de arte que he comprado lo hice porque me gustan, pero todo es una inversión porque soy un comerciante. Si me aburría una de ellas o me aparecía algo que me gustaba más, compraba esa y vendía la anterior. He apostado a eso y no me ha ido mal”, admite Segundo Ramos, que desde hace alrededor de 15 años trabaja en la actividad y que en el mes pasado abrió una galería en Barrio Norte, “Fausto”, junto a María Lilia Peña.