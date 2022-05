Yupanqui: la identidad nacional respira en su obra y pensamiento

América y Europa respiran en sus saberes. Profundo conocedor del hombre, el campesino, el paisaje, los poetas y pensadores de nuestra tierra, pero también de Nietzsche, León Felipe, Manuel Machado, Paul Éluard, los surrealistas franceses, Bach, Beethoven… Un huayno andino y el “Himno al amor”, de Edith Piaf, sacuden su sensibilidad. En su obra y juglaría, confluyen las dos vertientes de donde ha mamado nuestra cultura: lo americano y lo europeo. En su arte y pensamiento, respira la tan mentada y buscada identidad nacional. Sin embargo, sus creaciones literarias no figuran casi en ninguna antología de las letras argentinas, tal vez porque el poder hegemónico de la gran ubre de cemento lo considera quizás solo un folclorista, como sucede con Manuel J. Castilla, premio nacional de poesía, un desconocido para los encopetados cenáculos del puerto que suelen disponer del destino de nuestra literatura. “Nunca me detuve a pensar, profundamente, qué significaba ser argentino… Soy no más… camino por el mundo. Soy pobre. No tengo nada. Solo un corazón templado, y una pasión: la guitarra… No me gusta que me confundan. En mi país hay grandes escritores y poetas. Yo, a veces, le arrimo el bochín a la poesía. Es solo una arrimada. No me comparen. Pegar un grito en el cerro no es acercarse al Sermón de la Montaña…”, murmura.