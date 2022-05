Tucumán volvió a rozar los 100 nuevos contagios de covid-19

El ministro de Salud de la Provincia, Luis Medina Ruiz, se refirió a la nueva ola de coronavirus: “si seguimos vacunándonos, no deberíamos tener una ola como las anteriores. Por lo menos, no debería haber pacientes graves”. “Desde hace días se observa un aumento de infecciones. No obstante, era esperable. Se venía anunciando para esta fecha, debido a las bajas temperaturas”, agregó y subrayó: “Aunque han aumentado los casos, no han aumentado las internaciones. Tampoco los fallecimientos”.