Lapiceras que queman

Quien recibió esta semana una lapicera fue el radical Roberto Sánchez. En Panorama Tucumano, Federico van Mameren le pidió que escribiera y el diputado dejó sentado que quiere gobernar la provincia. La revelación del concepcionense no hace más que demostrar cuán difícil le resultará a Juntos por el Cambio resolver sus postulaciones. El problema es serio, porque el ex piloto no se plantea siquiera la posibilidad de ocupar otro rol en una eventual alianza, y tampoco quienes lo rodean barajan otra alternativa. Enfrente, el peronista Germán Alfaro dice lo mismo pero piensa diferente. Pragmático y especulador, el intendente de San Miguel de Tucumán trabaja por el premio mayor, pero por las dudas tiene otros planes en carpeta. Quienes lo conocen aseguran que esperará hasta último momento para definir qué hará en 2023. Si las chances de arrebatarle la Casa de Gobierno al oficialismo son concretas, entonces tomará ese rumbo y no cederá el primer lugar. Si las previsiones no son alentadoras, se replegará con la intendencia como trinchera para aguantar hasta 2027.