Hepatitis aguda grave en niños: la explicación y las recomendaciones del Centro de Salud

Sin embargo, el especialista apuntó que estos pacientes por ser menores, varios no estaban vacunados: “Entonces no se puede adjudicar el problema a la vacuna. En esta última semana, hubo algunos avances que se publicaron en la revista especializada The Lancet, donde se expuso que los chicos primero adquirían el adenovirus, haciendo una especie gastroenterocolitis y posteriormente progresaban al desarrollo de una hepatitis. Estos pacientes, generalmente habían tenido o estaban cursando covid-19. De este modo, el coronavirus quedaba anidado o encapsulado en el intestino y generaba un superantígeno que creaba una molécula que destruía las células del hígado, produciendo hepatitis”.