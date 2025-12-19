Recuerdos fotográficos: Así fueron los saqueos del 19 de diciembre de 2001

El 19 de diciembre de 2001, pocas horas después de conocidos los saqueos en comercios de Buenos Aires, cientos de tucumanos se largaron a las calles y sacaron las cosas de dos locales del Hiper Libertad. Al día siguiente el ataque a comercios se extendió por varias partes y fueron vandalizados negocios de Capital, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Famaillá.