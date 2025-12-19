Recuerdos fotográficos: Así fueron los saqueos del 19 de diciembre de 2001

El 19 de diciembre de 2001, pocas horas después de conocidos los saqueos en comercios de Buenos Aires, cientos de tucumanos se largaron a las calles y sacaron las cosas de dos locales del Hiper Libertad. Al día siguiente el ataque a comercios se extendió por varias partes y fueron vandalizados negocios de Capital, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Famaillá.
En breve resumen, en la publicación de LA GACETA “Tucumán, la historia en fotos”, con el título “Días de furia” se da cuenta de que los propietarios denunciaron pérdidas por valor de 4,5 millones de dólares y algunos negocios quebraron.
Intervino la Policía y 600 saqueadores fueron detenidos. Hubo una persona muerta de un balazo en las afueras de un hipermercado y 70 fueron internadas en hospitales.
Las acciones se repetirían años después, con especial gravedad en el final del año 2013.