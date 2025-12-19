Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: Así fueron los saqueos del 19 de diciembre de 2001

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: Así fueron los saqueos del 19 de diciembre de 2001
Por Jorge Olmos Sgrosso y Roberto Delgado Hace 1 Hs

El 19 de diciembre de 2001, pocas horas después de conocidos los saqueos en comercios de Buenos Aires, cientos de tucumanos se largaron a las calles y sacaron las cosas de dos locales del Hiper Libertad. Al día siguiente el ataque a comercios se extendió por varias partes y fueron vandalizados negocios de Capital, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Famaillá.

En breve resumen, en la publicación de LA GACETA “Tucumán, la historia en fotos”, con el título “Días de furia” se da cuenta de que los propietarios denunciaron pérdidas por valor de 4,5 millones de dólares y algunos negocios quebraron.

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Intervino la Policía y 600 saqueadores fueron detenidos. Hubo una persona muerta de un balazo en las afueras de un hipermercado y 70 fueron internadas en hospitales.

Las acciones se repetirían años después, con especial gravedad en el final del año 2013.

Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El periodismo en tiempos acelerados

El periodismo en tiempos acelerados

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Cazar brujas, fabricar miedos: After the Hunt y las denuncias falsas

Cazar brujas, fabricar miedos: "After the Hunt" y las denuncias falsas

Siempre y en todo lugar, excepto en la Argentina

Siempre y en todo lugar, excepto en la Argentina

Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Comentarios