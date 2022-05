El turf lo llevó a un viaje fantástico

“Hoy, con el paso del tiempo, creo que fue un gran acierto haber aceptado la propuesta que me realizó el veterinario Gonzalo Albornoz para ir a competir en Abu Dhabi. Ahí estuve un año y a la temporada siguiente me llamó un veterinario uruguayo para ofrecerme ir a Dubai. La verdad que no me imaginaba estar tanto tiempo. Ya llevo 13 temporadas en Dubai, donde el turf creció en forma impresionante. La verdad que nunca me imaginé estar tanto tiempo. Sin dudas que me cambió la vida. Me hizo crecer como jinete y como persona”, contó el jinete de 40 años.