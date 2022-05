Turf: Teenek intentará volver al primer plano

Necesita recuperar la senda del triunfo y convertirse nuevamente en uno de los mejores ejemplares de la región. Teenek intentará volver al camino del éxito, cuando hoy enfrente a cinco exigentes adversarios en el especial “Rodolfo Atilio Lancelotte”, la carrera más importante de la reunión que se llevará a cabo desde las 14 en el hipódromo tucumano.

Teenek no rindió de la manera esperada en sus tres últimas actuaciones, las cuáles dos fueron en San Isidro y una en Santiago del Estero. El pasado 27 de abril, el alazán de la caballeriza “Seba y Cami” finalizó cuarto a 8 1/4 cuerpos de Sarfo, en 1’53”1/5 para los 1.800 metros del clásico “Autonomía Provincial” en el “pago del mistol”. En su anterior presentación, el descendiente de Perfectperformance había llegado décimo a 14 1/2 largos de One In Ten, en el registro de 1’35”3/5 para la milla sanisidrense.

El nieto materno de Pure Prize, que es entrenado por César “Rulo” Assad, está de regreso a la pista donde mejor rinde y donde consiguió sus mejores resultados, incluido el triunfo en el Gran Premio “Batalla de Tucumán” de 2019 y el segundo puesto en la misma carrera de 2021.

Sus rivales más exigentes serán Milione y Dipinto. El representante santiagueño tampoco rindió lo esperado en su última salida a la pista, donde quedó sexto a 11 3/4 cuerpos de Sarfo. Antes había cumplido un muy buen papel al escoltar al mendocino Macklin en el Gran Premio “Vicente Dupuy”, la competencia más importante del turf de San Luis. El pupilo de Francisco Muratore ya sabe lo que es festejar en el “Jardín de la República”, ya que el año pasado se adjudicó los clásicos “Carlos Pellegrini” y “Rumbo al Batalla”.

En tanto, Dipinto pasa por un muy buen momento y viene de vencer por cinco cuerpos a El Pendex, 1’30”3/5 para las 15 cuadras.