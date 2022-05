Turf: Sarfo volvió para ser el Rey de la región

El descendiente de Equal Talent derrotó por cinco cuerpos al porteño Roman The Mad, ejemplar ganador de seis carreraas en “las luces” y con excelentes actuaciones en Grandes Premios. Tercero quedó el cordobés Don Ringo y cuarto se ubicó Teenek, en el excelente tiempo de 1’53”04/100 para los 1.800 metros. “Es un caballo que corre mucho. Desde que se abren las gateras sale con mucha furia. En Santiago vino siempre adelante. A mitad de carrera, el caballo de Córdoba me chocó varias veces, seguramente con la intención de que mi ejemplar tenga miedo y no siga avanzando, pero la verdad que no le hizo nada. Demostró que además de velocidad, tiene mucho coraje”, explicó “Pascualito”, destacando otra virtud del defensor del stud salteño “El Califa”.