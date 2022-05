“A veces la gente no entiende que hay leyes de tránsito que hay que cumplir”

“A veces el problema no es el que está en infracción, sino la gente que está cerca. Puede ser el acompañante del auto o los transeúntes; se te viene toda la gente encima y empiezan a defenderlo”, asegura Rosa Brito, también inspectora, y hace una distinción: “a las mujeres nos respetan un poco más. Tiene que ver con que una mujer no se va a dejar coimear; no nos ofrecen nada, porque no recibimos ni una factura”, asegura.