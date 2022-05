Un día entre bocinas y motores en Tucumán

Así empieza el día de algunos inspectores. En las escuelas. “No es un tema de clases sociales, sino de educación. Pasa en todos lados por igual; hay una falsa sensación de seguridad -asegura Robledo-; si ayer falté a las normas y no pasó nada, y si hoy no pasa, mañana tampoco. Si me multan, pago la multa y ya está... ese es el pensamiento. Hasta que pasa algo”. Y es así: hay desaprensión por las normas -confirmarán luego los otros inspectores-. Un ejemplo: mientras hablamos, un vehículo está estacionado en el espacio para discapacitados. ¿La razón? Una madre ingresó a la escuela a ver a su hijo que izaba la bandera. “Lo que pasa es que (para el buen funcionamiento del tránsito) dependemos de la voluntad del ser humano”, resume Nicolás Juárez Dappe, subdirector de Tránsito del municipio.