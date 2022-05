Sudamericano de Sóftbol Femenino: tucumanas de selección

Para Ana Sofía Bollea, jugar un Sudamericano Femenino Mayor no califica como novedad: este será el cuarto en su foja deportiva. Sin embargo, asegura que este tendrá un significado especial por ser en suelo argentino. “Siempre soñé con jugar un torneo internacional de local y ahora se me dio. Estoy muy feliz por esta nueva oportunidad, a la vez que ansiosa y con mucha confianza en este equipo. Representar a mi país me llena de orgullo, satisfacción por el trabajo realizado y respeto por quienes deciden defender estos colores con tanto amor”, asegura Ana Sofía, profesora de Educación Física y jugadora de Facdef.