Estremecidos y con temor: así trabajaron los censistas en un barrio vulnerable

La falta de trabajo y el hacinamiento son dos de las realidades más preocupantes, coinciden la mayoría de los censistas que consultamos, estremecidos por las respuestas que recibieron. “No tienen empleo. Cuando les pregunté si en las últimas cuatro semanas habían buscado un trabajo, contestaron que no. No tienen cobertura de salud. Hay madres con seis o más hijos. Los que deberían estar en la secundaria, en varios casos abandonaron. La gente me habla preocupada por las adicciones; hay muchos casos”, cuenta Eliana Coletti, de 33 años. Arrancó a trabajar a las 9, con muchos nervios y temor. “Ahora estoy más tranquila. Por suerte todas las familias me atendieron bien”, explica, mientras golpea las manos y la invitan a pasar a una vivienda, justo enfrente a la avenida que rodea al río Salí.