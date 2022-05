Causa por difamación: Alberto Fernández y Patricia Bullrich, cara a cara en tribunales

Tanto Fernández como González García y el laboratorio desmintieron a Bullrich. “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19″, sostuvo el laboratorio a través de un comunicado. También lo hizo el gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, cuando expuso a principio de mes en el Congreso Nacional. Por su parte, González García también recurrió a la Justicia. “Considero que la denuncia de Bullrich es de una gravedad espantosa. Quiero hacerle todas las demandas que se pueda. No puede pasar esto”, dijo el ex ministro de Salud.