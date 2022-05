Sube el trigo 6% y se replantea el fideicomiso

Antes de la invasión e Rusia a Ucrania, la tonelada de trigo rondaba los U$S 300. Ayer, este volumen cotizó hasta los U$S 458,39 desde los U$S 432,67 del viernes pasado, tras conocerse el fin de semana la resolución de India de prohibir “con efecto inmediato” por razones de “seguridad alimentaria”, la exportación de trigo.