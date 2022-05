Arnedo: "El proyecto de la senadora Ávila tiene que ser ley, no le podemos seguir pagando el boleto al AMBA"

Por último criticó duramente al gobierno de la provincia y al Jefe de Gabinete. "El gobierno de la provincia no está velando por los intereses de los ciudadanos ya que no interviene más que para imponer conciliaciones obligatorias, lo que no soluciona el problema de fondo. Y como si fuera poco, tenemos un Jefe de Gabinete Tucumano que teniendo la posibilidad de interceder a favor del interior decide olvidarse de su provincia", concluyó.