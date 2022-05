Rusia se retiró en 2006 del tratado de la Corte Penal Internacional

Son los “cuervos” de un periodismo que se apresta a desinformar deliberadamente y a orientar con ello la visión de la realidad a través de los sucios cristales que anteponen sobre la realidad. No obstante ello, la prensa confiable por tradición muestra los signos de la realidad crudamente. Y así se constituye un estado de información confiable que a todas luces configura un escenario en el que se percibe el accionar criminal contra la población civil de Ucrania. No obstante ello, lejos está Putin de ser juzgado efectivamente y sometido a una detención para comparecer ante los jueces de la CPI. Habiéndose retirado Rusia (que sólo firmó el Protocolo de Roma y nunca lo ratificó) no puede ser obligado como país a cumplir con la obligación de trasladar a La Haya, sede de la CPI al imputado, nacional de su país. Esto es así por la CPI, por sus normas constitutivas (El Estatuto de Roma, conformado en julio de 1998) no puede juzgar en ausencia). Recién en abril de 2002 entró en vigencia para los estados parte cumplido el número de sesenta ratificaciones establecido para ello.