Rally en Catamarca: ganó donde más le gusta

En las dos jornadas, junto con Lord, no tuvieron rivales. Entre ambos le pusieron el sello tucumano al entretenimiento en Catamarca. “Estoy súper contento con el puesto. No se puede hacer lo que no se puede. Tuve un auto de menor categoría, contra un buen piloto, con un autazo”, elogió el segundo al ganador. Assaf, en ésta temporada, tiene como meta máxima defender la corona del Rally Master que se correrá en julio. Su paso por el torneo catamarqueño no tiene como finalidad pelear una posición determinada, más que nada es a modo de entrenamiento para el objetivo. Sin embargo, el piloto que formó equipo con Alfredo Espadín (h), no descarta presentarse en la próxima fecha que se correrá en Recreo.