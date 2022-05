Marina Dal Poggetto: “sin horizonte, te estás comprando todos los boletos hacia un cambio en el régimen inflacionario”

-Hay una lluvia de dólares. Los precios internacionales son altísimos. La valorización de la cosecha agrícola del año pasado ha sido de U$S 36.000 millones y este año son U$S 41.000 millones y en 2019 y 2020 fueron U$S 25.000 millones. Te llovieron muchos dólares, pero el problema es que, cuando eso sucedió, la política te volvió a forzar hacia adelante y tratar de llegar la elección sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el camino te consumiste todos los dólares. No hay margen para el cortoplacismo de la política. La sociedad demanda soluciones a problemas complejos y la verdad es que la política no se esmera demasiado en tratar de buscar soluciones viables a los problemas que tenemos. Y así tenés una frase del politólogo Pablo Touzon que dice que la Argentina tiene múltiples proyectos de poder, pero ningún proyecto de país. Y si los hay, son dos que son totalmente antagónicos; y vamos por la vida de un extremo a otro. Cuando no tenés oportunidades miras el escenario de hasta mediados de la década de 1990, cuando la frontera agrícola de la Argentina era rígida; el mundo estaba cerrado; la globalización no había empezado y China no entró en la escena. Así, el precio de los commodities eran horribles. La verdad no tenían la capacidad de producción para aumentar la oferta ni la agrícola ni la del cobre. Hoy, la verdad, tenés un mundo que demanda las cosas que sabes hacer, ante una guerra como la Rusia y Ucrania, que causan problemas alimentarios en el mundo. Además, hay faltante de combustible, cuando en la Argentina se encontró Vaca Muerta y, a los precios actuales del petróleo, se tornó viable. Tenés la tecnología para producir, pero no tenés el caño. Entonces digo que es un problema de idiosincrasia propia, de falta de ordenamiento de la política. Eso no te lo resuelve un técnico experimentado, que seguro sale llorando.