"En la pospandemia vamos a tratar de buscar un equilibrio entre el mundo físico y la vida en la pantalla"

“El libro lo han escrito esas voces porque está narrado desde su punto de vista. Luego me di cuenta de que no son mujeres porque en la novela vivimos en el siglo XXII, posgénero, los algoritmos han renunciado al cuerpo y son puras matemáticas, son abstracciones que surgen en una especie de súper internet y deciden por su propia supervivencia eliminar a la humanidad. Creo que han querido convencer al lector y a ellas mismas que son el único camino posible a través del código centrismo de una súper humanidad tecnológica. En definitiva, estas membranas pueden llegar a ser muy manipuladoras”, explica, antes de aclarar, como buen humanista, que no hay mejor camino que poner la vida por encima de la tecnología.