Drácula y la vigencia del vampirismo

Entonces se produce la redención de los inocentes. No del Mal. Este ha desaparecido, aunque más no sea transitoriamente, al extinguirse ese Drácula físico. ¿Sabemos si también desapareció su esencia invisible? Aquello que permitiría que ese cuerpo no se corrompiera a pesar del tiempo. No lo sabemos. Lo que sí nos queda claro es que tan imposible resulta erradicar definitivamente el Mal, como conseguir un eterno reinado del Bien.