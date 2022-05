"El editor es quien acompaña al escritor y a su libro por un recorrido hasta que el libro llega a la librería"

- A Aurora no la leí cuando ganó el premio (Nueva novela Página/12 en 2007), la debo haber leído hace poco en el 2016 y me voló la cabeza. Dije “qué bueno que te llegue un manuscrito así, con esa fuerza y con esa contradicción de emociones”. Después, Paula Pérez Alonso, una colega en Planeta, que es amiga de Liliana Viola -la heredera de Aurora- me comentó que Liliana tenía un inédito y que estaba evaluando la posibilidad de cambiar de editorial, y me preguntó si me interesaba la posibilidad de tener a Aurora Venturini en Tusquets. Me acuerdo de que era un martes en la editorial y que corría en el pasillo diciendo “sí, sí, obvio”. Entré a la oficina del director editorial y le dije “está esta posibilidad, denme plata porque con buenas intenciones no voy a conseguir nada”. Ahí comencé una serie de charlas con Liliana y empezamos a pergeñar un relanzamiento de Aurora. Yo estaba convencida de que había que publicar el inédito Las amigas y que tenía que salir con Las primas, que tenían que ser tapas que dieran una sensación de colección. Estábamos convencidas de que Aurora tenía una nueva lectura, que estaba vigente, pero sinceramente no esperábamos que fuera el boom que fue. Aurora era una adelantada, una provocadora para el momento en que se leyó, y estaba por fuera de un mundillo, que probablemente era más hermético que el mundillo de hoy. Me causa mucha ternura y mucha alegría que chicas jóvenes la lean y se animen a transitarla porque la lectura de Aurora Venturini es una experiencia sensorial y tenés que poder abstraerte de la sintaxis, que no es la perfecta ni la esperada.