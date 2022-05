Juan Carlos De Pablo: “Guzmán tiene la función, pero no la cumple”

- Cuando escucho que la inflación es un fenómeno multicausal yo me pregunto entonces si con la emisión monetaria se puede hacer cualquier cosa. Multicausal no quiere decir piedra libre. En un artículo que escribí referido a la indexación, por razones pedagógicas, en la facultad vos imaginás la emisión monetaria, como decía Milton Friedman, como un helicóptero que tira plata al aire o para no tener efectos de redistribución le acreditás a cada persona un cero a la derecha en las cuentas bancarias, por lo cual todo es neutral y si indexás no hay problema. Eso es una fantasía. Los gobiernos emiten para ellos. Vos emitís para financiar el déficit fiscal y eso tiene efectos reales sobre la economía, encima distorsionás los precios relativos. Si agarrás el Plan Austral, te das cuenta de que tuviste la visión ortodoxa, la porción heterodoxa. Yo no tengo problema de que como parte de un programa para cambiar el régimen, transitoriamente, me congelás precios y demás, pero no como una unilateralidad porque así no es.