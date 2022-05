Guzmán reiteró el rumbo y habló del bimonetarismo y del cortoplacismo

“Ahora el foco está en un sentido común sobre qué cosas funciona y qué cosas no funcionan”. Según Guzmán, la inflación tiene múltiples causas: “primero se ataca con un programa económico que sea consistente; si no hay recuperación no hay estabilización posible. Y por otro lado, se conecten el mediano plazo con el corto plazo. Hacer cosas que tienen un foco cortoplacista, que terminan generando crisis, es lo que buscamos evitar”, agregó.