Cuáles fueron los rubros que impulsaron la inflación de abril

Lideró la inflación del mes Prendas de vestir y calzado, que aumentó 9,9% mensual (vs. 10,9% marzo) y aportó 1,1 p.p. a la inflación del mes, con fuerte suba en Prendas de vestir. Le siguen Restaurantes y hoteles, que tuvo una suba de 7,3% mensual (vs. 5,4% marzo) impulsado por restaurantes y comidas fuera del hogar, Salud, que aumentó 6,4% mensual (vs. 5% marzo) por incrementos en medicamentos y prepagas, Transporte, que subió 5,3% mensual (vs. 5,5% marzo) con aumentos en todos sus componentes (adquisición de vehículos, combustibles, transporte público), todas estas divisiones con un aporte de 0,6 p.p. cada una al nivel general.