El salario medido en dólares es el más bajo en la región

Pero si se toma la cotización libre en el marco de una inflación anual estimada en 60%, la caída del salario en dólares es más profunda, del 80% en los últimos siete años, indica un reporte de Focus Market. Si se toma el salario promedio al cierre de 2021 (unos $ 32.000) y se lo compara con los países de referencia de América latina, se observa que el ingreso promedio en dólares de otros países como Uruguay es de U$S 1.840; Chile, de U$S 763; Brasil, de U$S 267, mientras que en nuestro país es de tan solo de U$S 159, es decir estamos por debajo del promedio del continente, indica Damián Di Pace, director de la consultora. Si se toma al “decil más adinerado del país” y se los compara con los de las principales capitales de la región, Focus Market observa que Montevideo es de las ciudades que reciben mejores ingresos con U$S 2.228 por persona, seguido por Brasilia con U$S 1181, Santiago de Chile con U$S 865 y Buenos Aires con U$S 487.