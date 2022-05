Censo 2022: 30 preguntas y respuestas que te ayudarán a completar el relevamiento

4) ¿Qué debo hacer si no recibí el código único de la vivienda? Lo primero que se debe hacer es revisar la carpeta de correo no deseado del correo electrónico con el que te registraste y verifica que exista espacio disponible en tu casilla. En caso de no encontrar el correo con el código, deberás esperar a la persona censistas que visitará tu vivienda el día del Censo (18 de mayo), realizando el censo de manera tradicional. Ese día todas las personas que no hayan podido responder el cuestionario digital, deberán hacer el censo mediante una entrevista presencial.