Homenaje a Tomás Eloy Martínez: la Unsta distinguió al periodista Daniel Dessein

* Rusia es el país más armado con misiles nucleares en el mundo y eso siempre es peligroso; Putin ha puesto sobre la mesa una nueva realidad en el mundo en que yo creo que los países de Occidente, sobre todo de Europa, se han dado cuenta que lo que pensaron que dejaron atrás; no fue así y que si bien pensaron que con sus democracias y sus libertades y sus niveles de vida de consumo alto, sus mayores preocupaciones eran el asedio de migrantes de África y de Siria y de Afganistán. tienen de nuevo un líder en Europa que no tiene atisbos en hacer guerras de conquista de territorio, así como vimos en el pasado; entonces el desenlace nos ha puesto todo sobre arena movediza, no sabemos cómo esto va a terminar”.