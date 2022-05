¿Cómo se mide el alcohol en sangre?

“Ya hay una marcha tambaleante, no puede caminar debido a que el alcohol llega al cerebelo. La visión es borrosa, hay visión doble, no puede articular palabras, lo hace con dificultad y aparece una hipoglucemia: baja el azúcar porque el alcohol moviliza el glucógeno hepático y es inhibidor de la gluconeogénesis, por lo tanto no hay azúcar y eso lleva a un coma alcohólico o deterioro importante. La persona puede desmayarse o se acentúa la depresión del sistema nervioso central”.